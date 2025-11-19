МАГАТЭ проигнорировало угрозы Трампа насчёт ядерных испытаний
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
МАГАТЭ не комментирует заявления политических лидеров о возможных ядерных испытаниях, поскольку это относится к сфере национальных решений. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих.
«Мы не комментируем заявления политических лидеров об их военной деятельности, не даём оценку, хорошо это или плохо. Это национальные решения. Наша миссия — ядерное нераспространение», — сказал он.
Гросси добавил, что вопросами ядерных испытаний занимаются другие международные структуры, однако МАГАТЭ будет «следить за развитием ситуации» и реагировать в тех случаях, когда речь будет идти о сфере его компетенций.
Заявление прозвучало после просьбы журналистов прокомментировать недавние слова президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания. А госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что анонсированные президентом Трампом ядерные испытания включают в себя проверку как самого оружия, так и средств его доставки. По его словам, это решение принято с целью обеспечения гарантированной безопасности американского ядерного арсенала.
