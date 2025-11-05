Ядерные испытания и ядерные учения: в чём разница подходов России и США
Российские ракетные учения не связаны с ядерными испытаниями. США же отрабатывают сценарии ядерных ударов и модернизируют носители. Разбираем, в чём разница подходов двух стран.
После заявления Москвы о готовности ответить на американские ядерные учения в СМИ снова заговорили о возможных «ядерных испытаниях». Однако эти понятия часто путают: одно — это реальные подземные взрывы, запрещённые международным договором, другое — учебные пуски без боевых зарядов, которые проводят все ядерные державы.
Россия, как и прежде, строго соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Учения и контрольные пуски, которые проводит Минобороны, не включают использование ядерных боеголовок — они направлены на проверку технической готовности и надёжности систем сдерживания. В то же время США, формально не ратифицировавшие ДВЗЯИ, регулярно проводят учения с отработкой сценариев ядерных ударов и модернизируют носители, способные нести ядерное оружие.
Так в чём именно разница подходов двух стран, и почему российские испытания не нарушают международные соглашения — разбираемся ниже.
1. Что такое “ядерные испытания”
Это не просто запуск ракеты, а взрыв ядерного заряда — под землёй, в атмосфере или под водой.
Такие испытания запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия подписала и ратифицировала. США — подписали, но не ратифицировали.
👉 То есть Россия не проводит и не планирует ядерных взрывов — а вот у США юридически руки более развязаны, и Москва опасается, что они могут возобновить такие испытания официально.
2. Что Россия делает сейчас
Россия проводит учебные и контрольные пуски баллистических ракет — но без ядерных зарядов.
Это абсолютно законно и не нарушает ДВЗЯИ.
Такие пуски нужны для проверки технического состояния комплексов, систем управления и готовности армии.
Например:
- пуски ракет «Ярс», «Синева», «Булава» — с боеголовками-имитаторами;
- стратегические учения «Гром» или «Запад» включают такие пуски в рамках тренировки ядерных сил сдерживания, но без реальных ядерных взрывов.
3. Что сделали США
По словам Белоусова, США в октябре провели стратегические учения Global Thunder 2025 — там отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара по России, пусть и без реального применения боезарядов.
Параллельно американцы испытали невооружённую ракету Minuteman III — тоже без ядерного заряда, но сама ракета способна его нести.
То есть формально они тоже не нарушили договор, но по сути — демонстрируют готовность к ядерному сценарию.
4. Почему Россия отреагировала жёстко
Москва считает, что совокупность шагов США — учения с отработкой ядерных ударов, испытания ракет, модернизация бомбардировщиков и разговоры о возобновлении ядерных испытаний — подрывают систему стратегической стабильности.
Поэтому Путин и сказал:
«Мы остаёмся в рамках договора, но должны быть готовы к любому развитию событий».
Краткая хронология за последние два года
Россия: испытания без ядерных зарядов
Все пуски — учебные, тренировочные или технические.
Цель — проверка ракетных комплексов и готовности ядерных сил сдерживания, без нарушения международных договоров.
2024 год
- Февраль: успешный пуск ракеты «Синева» с подлодки «Тула» в Баренцевом море.
- Апрель: Минобороны провело комплексное учение ядерных сил с пуском ракет «Ярс» и «Булава».
- Октябрь: учение «Гром-2024» — стратегические силы отработали ответно-встречный ядерный удар (по имитационным целям).
- Декабрь: испытание гиперзвукового комплекса «Циркон» с надводного корабля — неядерное вооружение.
2025 год
- Февраль: контрольный пуск ракеты «Тополь-М» на полигоне Капустин Яр.
- Май: пуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк (испытание систем управления, без боевой части).
- Июнь: тренировка ядерных сил на юге страны (без пусков, проверка командных цепочек).
- Сентябрь: Минобороны подтвердило готовность полигона на Новой Земле, но подчеркнуло — «речь не идёт о ядерных испытаниях».
👉 Все испытания — в рамках договора и без ядерных взрывов.
🇺🇸 США: стратегические учения и пуски носителей ядерного оружия
Формально — тоже без боезарядов, но сценарии более агрессивные.
2024 год
- Март: испытательный пуск МБР Minuteman III с базы Ванденберг (Калифорния).
- Октябрь: военные учения Global Thunder 2024 — отработка ответно-встречного ядерного удара по условному противнику (по оценке Минобороны РФ — по России).
2025 год
- Июль: Минобороны США объявило о развёртывании гиперзвукового комплекса Dark Eagle в Германии.
- Октябрь: Global Thunder 2025 — отработка превентивного ядерного удара по России, о чём сообщил Андрей Белоусов.
- Ноябрь: испытательный пуск Minuteman III без боезаряда с базы Ванденберг (способна нести ядерную БЧ).
👉 США формально не нарушают ДВЗЯИ, но открыто имитируют применение ядерного оружия в своих сценариях и модернизируют носители, способные нести боеголовки.