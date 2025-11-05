Ядерные испытания и ядерные учения: в чём разница подходов России и США

После заявления Москвы о готовности ответить на американские ядерные учения в СМИ снова заговорили о возможных «ядерных испытаниях». Однако эти понятия часто путают: одно — это реальные подземные взрывы, запрещённые международным договором, другое — учебные пуски без боевых зарядов, которые проводят все ядерные державы.

Россия, как и прежде, строго соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Учения и контрольные пуски, которые проводит Минобороны, не включают использование ядерных боеголовок — они направлены на проверку технической готовности и надёжности систем сдерживания. В то же время США, формально не ратифицировавшие ДВЗЯИ, регулярно проводят учения с отработкой сценариев ядерных ударов и модернизируют носители, способные нести ядерное оружие.

Так в чём именно разница подходов двух стран, и почему российские испытания не нарушают международные соглашения — разбираемся ниже.

1. Что такое “ядерные испытания”

Это не просто запуск ракеты, а взрыв ядерного заряда — под землёй, в атмосфере или под водой.

Такие испытания запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия подписала и ратифицировала. США — подписали, но не ратифицировали.

👉 То есть Россия не проводит и не планирует ядерных взрывов — а вот у США юридически руки более развязаны, и Москва опасается, что они могут возобновить такие испытания официально.

2. Что Россия делает сейчас

Россия проводит учебные и контрольные пуски баллистических ракет — но без ядерных зарядов.

Это абсолютно законно и не нарушает ДВЗЯИ.

Такие пуски нужны для проверки технического состояния комплексов, систем управления и готовности армии.

Например:

пуски ракет «Ярс», «Синева», «Булава» — с боеголовками-имитаторами;

стратегические учения «Гром» или «Запад» включают такие пуски в рамках тренировки ядерных сил сдерживания, но без реальных ядерных взрывов.

3. Что сделали США

По словам Белоусова, США в октябре провели стратегические учения Global Thunder 2025 — там отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара по России, пусть и без реального применения боезарядов.

Параллельно американцы испытали невооружённую ракету Minuteman III — тоже без ядерного заряда, но сама ракета способна его нести.

То есть формально они тоже не нарушили договор, но по сути — демонстрируют готовность к ядерному сценарию.

4. Почему Россия отреагировала жёстко

Москва считает, что совокупность шагов США — учения с отработкой ядерных ударов, испытания ракет, модернизация бомбардировщиков и разговоры о возобновлении ядерных испытаний — подрывают систему стратегической стабильности.

Поэтому Путин и сказал:

«Мы остаёмся в рамках договора, но должны быть готовы к любому развитию событий».

Краткая хронология за последние два года

Россия: испытания без ядерных зарядов

Все пуски — учебные, тренировочные или технические.

Цель — проверка ракетных комплексов и готовности ядерных сил сдерживания, без нарушения международных договоров.

2024 год

Февраль: успешный пуск ракеты «Синева» с подлодки «Тула» в Баренцевом море.

успешный пуск ракеты «Синева» с подлодки «Тула» в Баренцевом море. Апрель: Минобороны провело комплексное учение ядерных сил с пуском ракет «Ярс» и «Булава».

Минобороны провело комплексное учение ядерных сил с пуском ракет «Ярс» и «Булава». Октябрь: учение «Гром-2024» — стратегические силы отработали ответно-встречный ядерный удар (по имитационным целям).

учение «Гром-2024» — стратегические силы отработали ответно-встречный ядерный удар (по имитационным целям). Декабрь: испытание гиперзвукового комплекса «Циркон» с надводного корабля — неядерное вооружение.

2025 год

Февраль: контрольный пуск ракеты «Тополь-М» на полигоне Капустин Яр.

контрольный пуск ракеты «Тополь-М» на полигоне Капустин Яр. Май: пуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк (испытание систем управления, без боевой части).

пуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк (испытание систем управления, без боевой части). Июнь: тренировка ядерных сил на юге страны (без пусков, проверка командных цепочек).

тренировка ядерных сил на юге страны (без пусков, проверка командных цепочек). Сентябрь: Минобороны подтвердило готовность полигона на Новой Земле, но подчеркнуло — «речь не идёт о ядерных испытаниях».

👉 Все испытания — в рамках договора и без ядерных взрывов.

🇺🇸 США: стратегические учения и пуски носителей ядерного оружия

Формально — тоже без боезарядов, но сценарии более агрессивные.

2024 год

Март: испытательный пуск МБР Minuteman III с базы Ванденберг (Калифорния).

испытательный пуск МБР Minuteman III с базы Ванденберг (Калифорния). Октябрь: военные учения Global Thunder 2024 — отработка ответно-встречного ядерного удара по условному противнику (по оценке Минобороны РФ — по России).

2025 год

Июль: Минобороны США объявило о развёртывании гиперзвукового комплекса Dark Eagle в Германии.

Минобороны США объявило о развёртывании гиперзвукового комплекса Dark Eagle в Германии. Октябрь: Global Thunder 2025 — отработка превентивного ядерного удара по России , о чём сообщил Андрей Белоусов.

Global Thunder 2025 — отработка , о чём сообщил Андрей Белоусов. Ноябрь: испытательный пуск Minuteman III без боезаряда с базы Ванденберг (способна нести ядерную БЧ).