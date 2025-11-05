Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 14:38

Ядерные испытания и ядерные учения: в чём разница подходов России и США

Российские ракетные учения не связаны с ядерными испытаниями. США же отрабатывают сценарии ядерных ударов и модернизируют носители. Разбираем, в чём разница подходов двух стран.

После заявления Москвы о готовности ответить на американские ядерные учения в СМИ снова заговорили о возможных «ядерных испытаниях». Однако эти понятия часто путают: одно — это реальные подземные взрывы, запрещённые международным договором, другое — учебные пуски без боевых зарядов, которые проводят все ядерные державы.

Россия, как и прежде, строго соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Учения и контрольные пуски, которые проводит Минобороны, не включают использование ядерных боеголовок — они направлены на проверку технической готовности и надёжности систем сдерживания. В то же время США, формально не ратифицировавшие ДВЗЯИ, регулярно проводят учения с отработкой сценариев ядерных ударов и модернизируют носители, способные нести ядерное оружие.

Так в чём именно разница подходов двух стран, и почему российские испытания не нарушают международные соглашения — разбираемся ниже.

1. Что такое “ядерные испытания”

Это не просто запуск ракеты, а взрыв ядерного заряда — под землёй, в атмосфере или под водой.
Такие испытания запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Россия подписала и ратифицировала. США — подписали, но не ратифицировали.

👉 То есть Россия не проводит и не планирует ядерных взрывов — а вот у США юридически руки более развязаны, и Москва опасается, что они могут возобновить такие испытания официально.

2. Что Россия делает сейчас

Россия проводит учебные и контрольные пуски баллистических ракет — но без ядерных зарядов.
Это абсолютно законно и не нарушает ДВЗЯИ.
Такие пуски нужны для проверки технического состояния комплексов, систем управления и готовности армии.
Например:

  • пуски ракет «Ярс», «Синева», «Булава» — с боеголовками-имитаторами;
  • стратегические учения «Гром» или «Запад» включают такие пуски в рамках тренировки ядерных сил сдерживания, но без реальных ядерных взрывов.

3. Что сделали США

По словам Белоусова, США в октябре провели стратегические учения Global Thunder 2025 — там отрабатывался сценарий нанесения ядерного удара по России, пусть и без реального применения боезарядов.
Параллельно американцы испытали невооружённую ракету Minuteman III — тоже без ядерного заряда, но сама ракета способна его нести.
То есть формально они тоже не нарушили договор, но по сути — демонстрируют готовность к ядерному сценарию.

4. Почему Россия отреагировала жёстко

Москва считает, что совокупность шагов США — учения с отработкой ядерных ударов, испытания ракет, модернизация бомбардировщиков и разговоры о возобновлении ядерных испытаний — подрывают систему стратегической стабильности.
Поэтому Путин и сказал:

«Мы остаёмся в рамках договора, но должны быть готовы к любому развитию событий».

Краткая хронология за последние два года

Россия: испытания без ядерных зарядов

Все пуски — учебные, тренировочные или технические.
Цель — проверка ракетных комплексов и готовности ядерных сил сдерживания, без нарушения международных договоров.

2024 год

  • Февраль: успешный пуск ракеты «Синева» с подлодки «Тула» в Баренцевом море.
  • Апрель: Минобороны провело комплексное учение ядерных сил с пуском ракет «Ярс» и «Булава».
  • Октябрь: учение «Гром-2024» — стратегические силы отработали ответно-встречный ядерный удар (по имитационным целям).
  • Декабрь: испытание гиперзвукового комплекса «Циркон» с надводного корабля — неядерное вооружение.

2025 год

  • Февраль: контрольный пуск ракеты «Тополь-М» на полигоне Капустин Яр.
  • Май: пуск ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк (испытание систем управления, без боевой части).
  • Июнь: тренировка ядерных сил на юге страны (без пусков, проверка командных цепочек).
  • Сентябрь: Минобороны подтвердило готовность полигона на Новой Земле, но подчеркнуло — «речь не идёт о ядерных испытаниях».

👉 Все испытания — в рамках договора и без ядерных взрывов.

🇺🇸 США: стратегические учения и пуски носителей ядерного оружия

Формально — тоже без боезарядов, но сценарии более агрессивные.

2024 год

  • Март: испытательный пуск МБР Minuteman III с базы Ванденберг (Калифорния).
  • Октябрь: военные учения Global Thunder 2024 — отработка ответно-встречного ядерного удара по условному противнику (по оценке Минобороны РФ — по России).

2025 год

  • Июль: Минобороны США объявило о развёртывании гиперзвукового комплекса Dark Eagle в Германии.
  • Октябрь: Global Thunder 2025 — отработка превентивного ядерного удара по России, о чём сообщил Андрей Белоусов.
  • Ноябрь: испытательный пуск Minuteman III без боезаряда с базы Ванденберг (способна нести ядерную БЧ).

👉 США формально не нарушают ДВЗЯИ, но открыто имитируют применение ядерного оружия в своих сценариях и модернизируют носители, способные нести боеголовки.

BannerImage
Марина Фещенко
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar