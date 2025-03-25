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24 марта, 22:10

В ракетных войсках начались контрольные учения с участием комплексов «Ярс»

Пуск МБР «Ярс». Фото © Telegram / Минобороны России

Пуск МБР «Ярс». Фото © Telegram / Минобороны России

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовали плановые учения. В них участвует подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», сообщило Минобороны России.

«В рамках проверок в Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями организованы командно-штабные учения. В ходе них ракетные полки ПГРК «Ярс» выйдут на полевые позиции», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве добавили, что подразделения охраны и обеспечения займутся инженерным обеспечением и защитой от радиации, химических и биологических угроз во время манёвров.

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Комплекс «Ярс» представляет собой российскую систему с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией комплекса «Тополь-М». Тактико-технические характеристики не подлежат раскрытию.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность из-за увеличения количества стран, участвующих в учениях НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведомство отметило, что Москва примет ответные меры для укрепления мира и стабильности.

Лия Мурадьян
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