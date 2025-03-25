В ракетных войсках начались контрольные учения с участием комплексов «Ярс»

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовали плановые учения. В них участвует подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», сообщило Минобороны России.

«В рамках проверок в Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями организованы командно-штабные учения. В ходе них ракетные полки ПГРК «Ярс» выйдут на полевые позиции», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве добавили, что подразделения охраны и обеспечения займутся инженерным обеспечением и защитой от радиации, химических и биологических угроз во время манёвров.

Комплекс «Ярс» представляет собой российскую систему с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией комплекса «Тополь-М». Тактико-технические характеристики не подлежат раскрытию.