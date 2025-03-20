Россия и Пакистан провели совместные учения в Аравийском море

Отряд российских кораблей провёл совместные учения с ВМС Пакистана в Аравийском море. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны России.

Учения ТОФ и ВМС Пакистана. Видео © Telegram / Минобороны России

«Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота провёл совместное военно-морское учение типа PASSEX «Аравийский Муссон» с ВМС Исламской Республики Пакистан», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что после выхода из порта Карачи к российским судам присоединились фрегат «Шах-Джахан» и корвет «Табук». Совместно они отработали манёвры и условные отражения атак противника. После моряки провели учения по работе ПВО. Закончилось всё условным освобождением танкера «Печенга» от террористов.