В Индийском океане начались совместные учения России, Китая и Ирана

Военно-морские силы Китая, России и Ирана стартовали совместные учения в северной части Индийского океана. Торжественная церемония открытия маневров под названием «Морской пояс безопасности – 2025» уже состоялась,сообщает Министерство обороны РФ.

В составе российской группы участвуют корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

«В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов», — указано в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что 8 марта глава российской делегации — командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев доложил главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда российских судов принять участие в военных учениях.