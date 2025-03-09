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Регион
9 марта, 18:04

В Индийском океане начались совместные учения России, Китая и Ирана

МО РФ: В Иране стартовали военные учения «Морской пояс безопасности — 2025»

Военно-морские силы Китая, России и Ирана стартовали совместные учения в северной части Индийского океана. Торжественная церемония открытия маневров под названием «Морской пояс безопасности – 2025» уже состоялась,сообщает Министерство обороны РФ.

В составе российской группы участвуют корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

«В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов», — указано в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что 8 марта глава российской делегации — командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев доложил главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда российских судов принять участие в военных учениях.

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Ранее сообщалось, что в первой половине марта Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения. Организатором является иранская сторона. Мероприятия по обеспечению морской безопасности пройдут уже в седьмой раз.

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Shutterstock / FOTODOM / pichitchai

Дарья Нарыкова
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