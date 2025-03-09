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Регион
9 марта, 05:58

Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут военно-морские учения

Россия, Китай и Иран устроят военно-морские учения в акватории неподалёку от иранского порта Чабахар в первой половине марта. Об этом докладывает Министерство обороны КНР на своем сайте.

«Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения», — отметили в ведомстве, назвав локацию вблизи порта Чабахар.

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Недавно бомбардировщики B-52 ВВС США сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии во время тренировочных мероприятий. Сброс таких боеприпасов был осуществлён в Финляндии впервые. Кроме того, в рамках учений было отработано десантирование сухопутных войск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ya_Sveta

Николай Рюмин
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