Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут военно-морские учения

Россия, Китай и Иран устроят военно-морские учения в акватории неподалёку от иранского порта Чабахар в первой половине марта. Об этом докладывает Министерство обороны КНР на своем сайте .

Недавно бомбардировщики B-52 ВВС США сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии во время тренировочных мероприятий. Сброс таких боеприпасов был осуществлён в Финляндии впервые. Кроме того, в рамках учений было отработано десантирование сухопутных войск.