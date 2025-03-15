Отряд российских кораблей ТОФ прибыл в порт Карачи Пакистана

Отряд судов Тихоокеанского флота зашёл в порт Карачи Исламской Республики Пакистан. Во главе группы были корветы «Резкий», «Алдар Цыденжапов» и морской танкер «Печенег». Об этом доложили в Минобороны России.

«На причале состоялась церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Пакистане и представители командования военно-морских сил принимающей стороны», — сказали там.

В дальнейшем запланированы несколько официальных встреч. Матросов будет ждать культурный отдых и экскурсии по достопримечательностям.