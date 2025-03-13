В НАТО готовятся к диверсиям на российский флот

Силы НАТО осваивают кибератаки на навигационную технику кораблей российского флота. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

«Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям», — сказал Патрушев.