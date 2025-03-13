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Регион
13 марта, 06:13

В НАТО готовятся к диверсиям на российский флот

Патрушев: НАТО осваивает кибератаки на оборудование российских кораблей

Силы НАТО осваивают кибератаки на навигационную технику кораблей российского флота. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

«Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям», — сказал Патрушев.

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Ранее российские военные ликвидировали грузовой корабль, который должен был доставить боеприпасы для ВСУ, также под удар ВС РФ попали цеха по выпуску вражеских дронов и места их хранения. Считается, что судно принадлежало «теневому флоту» НАТО.

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Shutterstock / FOTODOM / Ya_Sveta

Николай Рюмин
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