В НАТО готовятся к диверсиям на российский флот
Патрушев: НАТО осваивает кибератаки на оборудование российских кораблей
Силы НАТО осваивают кибератаки на навигационную технику кораблей российского флота. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».
«Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям», — сказал Патрушев.
Ранее российские военные ликвидировали грузовой корабль, который должен был доставить боеприпасы для ВСУ, также под удар ВС РФ попали цеха по выпуску вражеских дронов и места их хранения. Считается, что судно принадлежало «теневому флоту» НАТО.
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