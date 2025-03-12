Минобороны подтвердило сокрушительный удар по теневому флоту НАТО с оружием для ВСУ
Минобороны: ВС РФ ударили по судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ
Российские военные уничтожили грузовой корабль, который должен был доставить боеприпасы для ВСУ, также под удар ВС РФ попали цеха по выпуску вражеских дронов и места их хранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов», — доложили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что также нанесён удар по местам дислокации ВСУ и наёмников в 152 районах, а средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 91 беспилотник.
Ранее Life.ru опубликовал видео с моментом удара по грузовому судну в Одессе. Весь корабль был за считанные секунды охвачен пламенем. Так ярко может гореть только оружие и военная техника. А ещё за день до этого в городе подорвали топливный склад, из-за чего весь городской пейзаж стал несколько «апокалиптическим».
Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien