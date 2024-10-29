МО показало видео пусков ракет «Ярс» и «Булава» на тренировке сил сдерживания
Вооружённые силы (ВС) России провели пуски ракет «Ярс» и «Булава» в рамках учений сил стратегического сдерживания. Соответствующими кадрами поделилось Минобороны РФ во вторник, 29 октября.
ВС РФ запустили ракеты в рамках тренировки сил ядерного сдерживания. Видео © Telegram / Минобороны России
В оборонном ведомстве уточнили, что тренировка включала в себя пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Кроме того, из Баренцева моря с подлодки «Новомосковск» и Охотского моря с подлодки «Князь Олег» были запущены баллистические ракеты «Синева» и «Булава». Также состоялся пуск ракет воздушного базирования с Ту-95МС.
Напомним, ранее в РФ состоялась тренировка стратегических сил сдерживания. Президент Владимир Путин объяснил позицию России насчёт применения ядерного оружия. Глава государства также подчеркнул, что наша страна не намерена участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне. К слову, оснащённость войск современным оружием достигла 94%.
ВС РФ провели тренировку сил ядерного сдерживания. Обложка © Telegram / Минобороны России