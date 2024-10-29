МО показало видео пусков ракет «Ярс» и «Булава» на тренировке сил сдерживания

В оборонном ведомстве уточнили, что тренировка включала в себя пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Кроме того, из Баренцева моря с подлодки «Новомосковск» и Охотского моря с подлодки «Князь Олег» были запущены баллистические ракеты «Синева» и «Булава». Также состоялся пуск ракет воздушного базирования с Ту-95МС.