США сразу после выборов запустили баллистическую ракету
США провели тестовый пуск ракеты Minuteman III
США провели очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила база космических сил США «Ванденберг».
«Совместная группа лётчиков ВВС и ВМС запустили неснаряженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III», — говорится в заявлении.
В прошлый раз тестовый (правда, в тот раз электронный) пуск ракеты Minuteman III с ядерной боеголовкой состоялся в американском штате Небраска в сентябре. А в июне США запускали ракету дважды.
LGM-30G «Минитмен-3» — американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении страны по состоянию на 2023 год.
ТАСС / Zuma