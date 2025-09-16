«Орешник» и ядерный щит: На учениях «Запад-2025» отработали ответные меры сдерживания
На учениях Запад-2025 отработали развёртывание ракетного комплекса Орешник
Обложка © Life.ru
На российско-белорусских учениях «Запад-2025» военнослужащие отработали ключевые элементы современной оборонительной стратегии, включая планирование применения нестратегического ядерного оружия и развёртывание ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко.
По словам представителя оборонного ведомства, учения предоставили ценный материал для анализа современных боевых действий и совершенствования подготовки войск.
«Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развёртывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», — сообщил Муравейко, слова которого приводит агентство БелТА.
Особое внимание было уделено интеграции беспилотников различных типов и освоению гибридных методов ведения боевых действий в условиях населённых пунктов, лесисто-болотистой и урбанизированной местности. Муравейко подчеркнул важность обмена боевым опытом с российскими коллегами, что позволяет белорусским подразделениям получать и внедрять наиболее актуальную информацию в боевую практику.
Стратегические учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября, став важным этапом координации между вооружёнными силами двух стран в условиях современных вызовов безопасности.
Как сообщалось ранее, американские военные приняли участие в наблюдении за российско-белорусскими учениями «Запад-2025», отметив, что им были обеспечены все необходимые условия для этого. Всего за манёврами наблюдают представители 23 стран, в том числе трёх государств НАТО — США, Турции и Венгрии.
«Орешник» — российский подвижный ракетный комплекс среднего радиуса действия, впервые применённый 21 ноября 2024 года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Ракета развивает скорость до 10 Махов (около 12 000 км/ч), поражает цели на расстоянии до 5 500 км и оснащается разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением. У Запада нет средств ПВО, способных надёжно её перехватить, что делает «Орешник» важным элементом стратегического сдерживания.