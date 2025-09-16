«Орешник» и ядерный щит: На учениях «Запад-2025» отработали ответные меры сдерживания

На российско-белорусских учениях «Запад-2025» военнослужащие отработали ключевые элементы современной оборонительной стратегии, включая планирование применения нестратегического ядерного оружия и развёртывание ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко.

По словам представителя оборонного ведомства, учения предоставили ценный материал для анализа современных боевых действий и совершенствования подготовки войск.

«Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развёртывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», — сообщил Муравейко, слова которого приводит агентство БелТА.

Особое внимание было уделено интеграции беспилотников различных типов и освоению гибридных методов ведения боевых действий в условиях населённых пунктов, лесисто-болотистой и урбанизированной местности. Муравейко подчеркнул важность обмена боевым опытом с российскими коллегами, что позволяет белорусским подразделениям получать и внедрять наиболее актуальную информацию в боевую практику.

Стратегические учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября, став важным этапом координации между вооружёнными силами двух стран в условиях современных вызовов безопасности.

Как сообщалось ранее, американские военные приняли участие в наблюдении за российско-белорусскими учениями «Запад-2025», отметив, что им были обеспечены все необходимые условия для этого. Всего за манёврами наблюдают представители 23 стран, в том числе трёх государств НАТО — США, Турции и Венгрии.