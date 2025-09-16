Владимир Путин
16 сентября, 10:35

Лукашенко заявил, что совместные с Россией учения Запад-2025 никому не угрожают

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Военные учения «Запад-2025» носят плановый характер и направлены на отработку всего спектра военных задач — от стрелкового оружия до применения атомных боеголовок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград в Минске.

«Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, — плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там всё. Они (на Западе. — Прим. Life.ru) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок», — заявил белорусский лидер, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко отверг обвинения в провокационности учений, заявив, что Минск «никому не угрожает», а нападки со стороны соседних стран назвал попыткой «обмануть свой народ».

В Европе назвали переходом красной черты участие Индии в учениях «Запад-2025»

Проведение учений «Запад-2025» вызвало крайне негативную реакцию у ряда стран. Напомним, Польша ранее закрыла последний пункт пропуска через границу с Белоруссией в Тересполе на фоне манёвров, которые проходят с 12 по 16 сентября. Также меры безопасности усилила на восточных границах Литва.

