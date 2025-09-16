Лукашенко заявил, что совместные с Россией учения Запад-2025 никому не угрожают

Военные учения «Запад-2025» носят плановый характер и направлены на отработку всего спектра военных задач — от стрелкового оружия до применения атомных боеголовок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград в Минске.

«Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, — плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там всё. Они (на Западе. — Прим. Life.ru) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок», — заявил белорусский лидер, его слова приводит агентство БелТА.