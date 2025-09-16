Владимир Путин
15 сентября, 22:06

В Европе назвали переходом красной черты участие Индии в учениях «Запад-2025»

The Times: Индия перешла красные линии, отправив военных на учения Запад-2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudra Narayan Mitra

Отправка Индией 65 военнослужащих на российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвала острую реакцию западных аналитиков. По мнению The Times, Индия «перешла красные линии», углубляя военное сотрудничество с Москвой в условиях напряжённости в отношениях с США.

Около 30 000 военнослужащих из России и Белоруссии проводят учения на территории от Арктики до Балтийского моря, отрабатывая пуски баллистических ракет и имитацию авиаударов. Индийские солдаты находятся на полигоне Мулино в Нижегородской области, далеко от границ НАТО. В Минобороны Нью-Дели заявили, что целью участия является укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией, а также обмен опытом в рамках совместных тактических учений.

Однако на Западе этот шаг оценивается как потенциально опасный. Немецкий аналитик Ульрих Шпек заявил, что Индия «перешла красную черту», а финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие «ненужным и выглядящим ужасно».

Военные учения, развернувшиеся на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, нацелены на совершенствование навыков применения объединённых группировок войск для обеспечения безопасности союзного государства. Как сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в рамках маневров также запланирована отработка применения новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Подлодка «Архангельск» ударила «Калибром» по цели на учениях «Запад-2025»

Ранее американские военнослужащие посетили российско-белорусские учения «Запад-2025», сообщив о том, что им были созданы максимально комфортные условия для наблюдения. В манёврах, помимо России и Белоруссии, принимают участие военные из 23 стран, включая три государства НАТО — Турцию, Венгрию и США.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Россия
  • Белоруссия
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
