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19 февраля, 13:00

Американцы испытали межконтинентальную баллистическую ракету

ВВС США в Калифорнии провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Minuteman III — единственная МБР шахтного базирования в США. Обложка © ТАСС / ABACA

Minuteman III — единственная МБР шахтного базирования в США. Обложка © ТАСС / ABACA

Командование глобальных ударов американских Военно-воздушных сил провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Это произошло в 12:00 по московскому времени.

«Невооружённая межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках эксплуатационных испытаний в 01:00 по тихоокеанскому времени 19 февраля», — говорится в сообщении на сайте базы Ванденберг, штат Калифорния, откуда был произведён запуск.

Целью запуска командование назвало демонстрацию готовности, поражающей способности и эффективности ядерных сил США.

LGM-30G «Минитмен-3» (Minuteman III) — межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования в США. Её ближайшим аналогом является советская лёгкая баллистическая ракета РС-12М в составе АПУ «Тополь».

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Ранее стало известно, что новейшая российская баллистическая ракетная система «Орешник» заинтересовала зарубежных специалистов. Все иностранцы, кто работает в оборонной сфере или занимается производством вооружений и военной техники, хотят быть в курсе последних новинок из России, заявили в «Рособоронэкспорте».

Никита Никонов
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