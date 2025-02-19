Американцы испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Командование глобальных ударов американских Военно-воздушных сил провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Это произошло в 12:00 по московскому времени.

«Невооружённая межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках эксплуатационных испытаний в 01:00 по тихоокеанскому времени 19 февраля», — говорится в сообщении на сайте базы Ванденберг, штат Калифорния, откуда был произведён запуск.

Целью запуска командование назвало демонстрацию готовности, поражающей способности и эффективности ядерных сил США.

LGM-30G «Минитмен-3» (Minuteman III) — межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования в США. Её ближайшим аналогом является советская лёгкая баллистическая ракета РС-12М в составе АПУ «Тополь».