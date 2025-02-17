В США предложили устроить ядерный взрыв ради спасения планеты

Американский учёный из Рочестерского технологического института Эндрю Хаверли предложил взорвать мощнейшую ядерную бомбу, чтобы спасти экологию. Об этом пишет arXiv, ссылаясь на соответствующее исследование.

Хаверли уточнил, что взрыв термоядерного устройства на глубине океана позволит отсрочить повышение температуры на нашей планете. По словам учёного, измельчённые в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы смогут вступить в реакцию с углекислым газом и нейтрализовать его. Кроме того, специалист предположил, что бомба должна быть мощностью около 81 мегатонны, что в 1600 раз мощнее термоядерной «Царь-бомбы».

По словам Хаверли, заряды нужно установить под плато Кергелен в Южном океане, которое находится на глубине около пяти километров. В статье говорится, что базальт поглотит не только углекислый газ, но и примет на себя значительную часть выбросов радиации. По словам учёного, радиоактивный фон в перспективе вырастет на месте взрыва, это может привести к некоторым жертвам Однако последствия этого являются «каплей в море», отметил Хаверли.

По словам специалиста, люди ежегодно выбрасывают в атмосферу гигантские объёмы радиации, что можно сравнить с 2000 ядерных бомб. Хаверли пояснил, что к 2100 году изменения климата будут угрожать 30 млн человек.