Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе учений нестратегических ядерных сил

В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики провели электронные пуски ракет после скрытного выдвижения в заданный район. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало в телеграм-канале видео манёвров.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника", — говорится в сообщении.