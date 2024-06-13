Электронные ракетные пуски осуществлены в ходе учений нестратегических ядерных сил
МО РФ: Ракетчики провели электронные ракетные пуски после скрытного выдвижения
В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики провели электронные пуски ракет после скрытного выдвижения в заданный район. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало в телеграм-канале видео манёвров.
Второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника", — говорится в сообщении.
Также в МО РФ добавили, что личный состав, задействованный в учении экипажей ВМФ, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.
Как сообщал Life.ru, 11 июня стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. В Кремле заявили, что РФ поддерживает свою боеготовность на фоне провокаций со стороны стран Запада. Там также назвали достаточно напряжённой обстановку на Европейском континенте.
Telegram / Минобороны РФ