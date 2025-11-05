Путин поручил оценить ответ на американские ядерные учения — ключевые тезисы Совбеза

В среду, 5 ноября, президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, на котором была обсуждена ситуация вокруг заявлений США о возможном возобновлении ядерных испытаний и прошедших в октябре военных учений с отработкой ядерного удара по России. Глава государства назвал происходящее «серьёзным вопросом», подчеркнув, что Москва внимательно анализирует не только публичные заявления, но и реальные действия Вашингтона.

Основная часть совещания была посвящена докладу министра обороны Андрея Белоусова, который представил анализ американской военной активности. По его словам, Соединённые Штаты продолжают системно разрушать систему международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и последовательно выходят из ключевых договоров, ограничивающих ядерные потенциалы.

Действия США

Белоусов напомнил, что:

в 2002 году Вашингтон вышел из Договора по ПРО,

в 2019-м — из Договора о ракетах средней и меньшей дальности,

в 2020-м — из Договора по открытому небу.

Теперь, по словам министра, возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать логическим продолжением этой линии и «ещё одним шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности».

Министр отметил, что США активно модернизируют стратегические наступательные вооружения. На вооружение готовится новая межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel с дальностью до 13 тысяч километров, стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia, тяжёлый бомбардировщик B-21 Raider и новая крылатая ракета с ядерной боеголовкой. Кроме того, Пентагон расконсервирует 56 пусковых установок на подлодках Ohio и возвращает 30 бомбардировщиков B-52H в статус носителей ядерного оружия.

Отдельно Белоусов упомянул американскую программу «Золотой купол», направленную на создание системы, способной не только перехватывать ракеты России и Китая, но и поражать их ещё до старта.

Важной темой совещания стали планы США по размещению гиперзвуковых ракет среднего радиуса действия Dark Eagle в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Белоусова, с территории Германии время подлёта таких ракет до центральных районов России может составлять всего шесть–семь минут.

Министр подчеркнул, что в октябре прошли крупные учения Global Thunder 2025, где американские стратегические силы отрабатывали сценарий нанесения превентивного ракетно-ядерного удара по территории России. По его оценке, это резко повышает уровень военной опасности и требует от Москвы готовности к ответным шагам.

Реакция Москвы

Владимир Путин отметил, что Россия строго соблюдает свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако будет вынуждена предпринять «адекватные меры» в случае, если другие государства — участники договора — решат провести испытания.

«Мы не отходим от договора, но должны быть готовы к любому развитию событий», — подчеркнул президент.

Белоусов в завершение своего доклада заявил, что Россия должна поддерживать ядерный потенциал в состоянии полной готовности и при необходимости быть способной нанести «неприемлемый ущерб противнику в любых условиях». Он предложил начать подготовку к возможным полномасштабным ядерным испытаниям, отметив, что инфраструктура Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет провести их «в сжатые сроки».

В обсуждении приняли участие начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Контекст

Заседание Совбеза прошло на фоне испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, который США провели на базе Ванденберг в Калифорнии. Хотя пуск был невооружённым, ракета способна нести ядерную боеголовку, что усилило обеспокоенность Москвы действиями Вашингтона.

Основная повестка совещания при этом касалась вопросов транспортной безопасности, с докладом по теме выступил министр транспорта Андрей Никитин. Однако внимание участников было сосредоточено именно на росте военной активности США и рисках для глобальной безопасности.