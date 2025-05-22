24 Хиросимы за раз: Что известно о новейшей ядерной бомбе США Соединённые Штаты запускают в серию новую термоядерную бомбу B61-13. Пошатнёт ли эта разработка баланс сил в мире и станет ли угрозой для России, разобрался Life.ru. 21 мая, 21:35 Сброс B61-12 с истребителя F-35. Обложка © Los Alamos National Laboratory

Стратегический арсенал Соединённых Штатов готовится к пополнению: американский ВПК на год раньше запланированного приступает к массовому производству 13-й по счёту модификации планирующей термоядерной авиабомбы B61. По словам исполняющей обязанности главы Нацуправления ядерной безопасности (НУЯБ) при Минэнерго США Терезы Роббинс, работы по запуску разработки в серию находятся на финальном этапе, а первые B61-13 должны сойти с конвейера уже в мае 2025-го.

О планах улучшить характеристики бомбы, которая претерпела лишь незначительные изменения со времён холодной войны, Пентагон объявил осенью 2023 года. Это решение в ведомстве отказались называть реакцией на определённые международные события, а сочли «отражением оценки меняющейся ситуации с безопасностью в мире». Ожидается, что B61-13 заменит на складах часть B61-7, а значит, ядерный арсенал США номинально не будет увеличен.

«B61-13 представляет собой разумный шаг для решения проблем в условиях высокой динамики в сфере безопасности. Хотя она обеспечивает нам дополнительную гибкость, производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в наших ядерных арсеналах», — отмечал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.

B61-12 под мотогондолой самолёта. Обложка © Flickr / U.S. Department of Energy

Что известно о B61-13?

Первая модификация B61 была сконструирована и принята на вооружение США в середине 1960-х годов. За более чем 60 лет американский ВПК создал 14 модификаций этой авиабомбы: от B61-0 до B61-13. Между собой они отличаются методами и точностью наведения, возможностью устанавливать мощность заряда в зависимости от цели, а также способностью поражать заглубленные бункеры за счёт усиленного корпуса.

Основными носителями B61 являются стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-1 Lancer, B-2 Spirit, а в перспективе ею вооружат и новейший B-21 Raider. Так как это небольшая по размерам (3,58 метра в длину) и массе (около 320 килограммов) авиабомба, она также может использоваться и многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками.

Один из носителей B61 — бомбардировщик B-2. Фото © Flickr / US Air Force

Мощность B61-13 достигла 360 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это в 24 раза больше, чем мощность 15-килотонной авиабомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года. Круговое вероятное отклонение ядерной новинки составляет всего 30 метров — этим она обязана хвостовой части с инерциальной системой наведения и управляемым оперением, позаимствованной у B61-12. По словам научного сотрудника Сектора стратегического анализа и прогноза ИМЭМО РАН Александра Ермакова, за счёт сочетания увеличенной мощности заряда и высокой точности B61-13 может вытеснить из арсенала США бомбу B83 мощностью до 1,2 мегатонны, которая всё чаще становится объектом критики со стороны американских политиков и военных.

«Таким образом, военные могут получить более удобное средство, а законодатели и антиядерные круги «похвастаться» снятием с вооружения «последнего оружия мегатонного класса в США», — считает аналитик.

Подготовка авиабомб к установке на пилоны. Фото © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Представляет ли новая ядерная бомба угрозу для России?

Хотя B61-13 ещё не поступила на вооружение ВВС США, авторы британского таблоида Daily Mail уже успели «помечтать» и смоделировать сброс обновлённой американской авиабомбы в центр Москвы и Санкт-Петербурга. Симуляция показала, что взрыв стёр бы все постройки в радиусе полумили, а число жертв исчислялось бы сотнями тысяч.

«Если бы B61-13 сбросили на Москву, она, вероятно, вызвала бы значительные разрушения, убив около 300 тысяч человек и ранив 870 тысяч. Всё, что находится в радиусе полумили от места взрыва бомбы, будет уничтожено огненным шаром: взрыв разрушит здания и, скорее всего, убьёт всех, кто находится в радиусе мили», — считают в DM.

Впрочем, если отбросить больные фантазии европейских русофобов и трезво взглянуть на B61-13, становится очевидно, что американский продукт — бесповоротно устаревший ядерный атавизм, который должен был оказаться на свалке истории ещё в XX веке. Использование авиабомб в роли ЯО невозможно против стран с развитой системой стратегической противовоздушной обороны, так как для их сброса носителю необходимо глубоко войти в зону действия ПВО. Проще говоря, ни один американский бомбардировщик или истребитель не сможет и приблизиться к российским городам на дистанцию сброса по причине того, что будет гарантированно уничтожен.

«Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом её исполнении, будь то стелс-самолёты или обычные, типа F-15, F-16, — все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них», — отмечал генконструктор российского концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

Работа ЗРК С-400 «Триумф». Фото © Telegram / Минобороны России

И пока Россия совершенствует неуязвимые для ПВО маневрирующие гиперзвуковые комплексы и межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями, ложными целями и активными помехами на финальном участке пути, американские законодатели бьют тревогу из-за устаревшего ядерного арсенала США. Так, в 2024 году член комитета Сената по вооружённым силам Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер назвали сложившуюся ситуацию опасной для Штатов.

«Американские ядерные вооружения опасно устарели. <…> Кремль может похвастаться преимуществом десять к одному над США в тактическом ядерном оружии малой дальности, а также в межконтинентальных ядерных ракетах и крылатых ракетах», — написали они в колонке для WSJ.

Где будут размещены B61-13, пока не известно. Предшественница бомбы в лице B61-12 базируется в том числе на американских авиабазах в Европе: Kleine Brogel (Бельгия), Volkel (Нидерланды), Ghedi и Aviano (Италия), Büchel (Германия). Именно там в ближайшие годы могут появиться и B61-13. Очевидно, что эти государства станут первыми целями для гиперзвукового «Орешника» в случае попытки Штатов бросить России ядерный вызов.

Авторы Илья Пушкарев