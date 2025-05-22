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24 Хиросимы за раз: Что известно о новейшей ядерной бомбе США

Соединённые Штаты запускают в серию новую термоядерную бомбу B61-13. Пошатнёт ли эта разработка баланс сил в мире и станет ли угрозой для России, разобрался Life.ru.

21 мая, 21:35
Сброс B61-12 с истребителя F-35. Обложка © Los Alamos National Laboratory

Сброс B61-12 с истребителя F-35. Обложка © Los Alamos National Laboratory

Стратегический арсенал Соединённых Штатов готовится к пополнению: американский ВПК на год раньше запланированного приступает к массовому производству 13-й по счёту модификации планирующей термоядерной авиабомбы B61. По словам исполняющей обязанности главы Нацуправления ядерной безопасности (НУЯБ) при Минэнерго США Терезы Роббинс, работы по запуску разработки в серию находятся на финальном этапе, а первые B61-13 должны сойти с конвейера уже в мае 2025-го.

О планах улучшить характеристики бомбы, которая претерпела лишь незначительные изменения со времён холодной войны, Пентагон объявил осенью 2023 года. Это решение в ведомстве отказались называть реакцией на определённые международные события, а сочли «отражением оценки меняющейся ситуации с безопасностью в мире». Ожидается, что B61-13 заменит на складах часть B61-7, а значит, ядерный арсенал США номинально не будет увеличен.

«B61-13 представляет собой разумный шаг для решения проблем в условиях высокой динамики в сфере безопасности. Хотя она обеспечивает нам дополнительную гибкость, производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в наших ядерных арсеналах», — отмечал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.

B61-12 под мотогондолой самолёта. Обложка © Flickr / U.S. Department of Energy

B61-12 под мотогондолой самолёта. Обложка © Flickr / U.S. Department of Energy

Что известно о B61-13?

Первая модификация B61 была сконструирована и принята на вооружение США в середине 1960-х годов. За более чем 60 лет американский ВПК создал 14 модификаций этой авиабомбы: от B61-0 до B61-13. Между собой они отличаются методами и точностью наведения, возможностью устанавливать мощность заряда в зависимости от цели, а также способностью поражать заглубленные бункеры за счёт усиленного корпуса.

Основными носителями B61 являются стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-1 Lancer, B-2 Spirit, а в перспективе ею вооружат и новейший B-21 Raider. Так как это небольшая по размерам (3,58 метра в длину) и массе (около 320 килограммов) авиабомба, она также может использоваться и многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками.

Один из носителей B61 — бомбардировщик B-2. Фото © Flickr / US Air Force

Один из носителей B61 — бомбардировщик B-2. Фото © Flickr / US Air Force

Мощность B61-13 достигла 360 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это в 24 раза больше, чем мощность 15-килотонной авиабомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года. Круговое вероятное отклонение ядерной новинки составляет всего 30 метров — этим она обязана хвостовой части с инерциальной системой наведения и управляемым оперением, позаимствованной у B61-12. По словам научного сотрудника Сектора стратегического анализа и прогноза ИМЭМО РАН Александра Ермакова, за счёт сочетания увеличенной мощности заряда и высокой точности B61-13 может вытеснить из арсенала США бомбу B83 мощностью до 1,2 мегатонны, которая всё чаще становится объектом критики со стороны американских политиков и военных.

«Таким образом, военные могут получить более удобное средство, а законодатели и антиядерные круги «похвастаться» снятием с вооружения «последнего оружия мегатонного класса в США», — считает аналитик.

Подготовка авиабомб к установке на пилоны. Фото © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Подготовка авиабомб к установке на пилоны. Фото © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Представляет ли новая ядерная бомба угрозу для России?

Хотя B61-13 ещё не поступила на вооружение ВВС США, авторы британского таблоида Daily Mail уже успели «помечтать» и смоделировать сброс обновлённой американской авиабомбы в центр Москвы и Санкт-Петербурга. Симуляция показала, что взрыв стёр бы все постройки в радиусе полумили, а число жертв исчислялось бы сотнями тысяч.

«Если бы B61-13 сбросили на Москву, она, вероятно, вызвала бы значительные разрушения, убив около 300 тысяч человек и ранив 870 тысяч. Всё, что находится в радиусе полумили от места взрыва бомбы, будет уничтожено огненным шаром: взрыв разрушит здания и, скорее всего, убьёт всех, кто находится в радиусе мили», — считают в DM.

Впрочем, если отбросить больные фантазии европейских русофобов и трезво взглянуть на B61-13, становится очевидно, что американский продукт — бесповоротно устаревший ядерный атавизм, который должен был оказаться на свалке истории ещё в XX веке. Использование авиабомб в роли ЯО невозможно против стран с развитой системой стратегической противовоздушной обороны, так как для их сброса носителю необходимо глубоко войти в зону действия ПВО. Проще говоря, ни один американский бомбардировщик или истребитель не сможет и приблизиться к российским городам на дистанцию сброса по причине того, что будет гарантированно уничтожен.

«Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом её исполнении, будь то стелс-самолёты или обычные, типа F-15, F-16, — все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них», — отмечал генконструктор российского концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

Работа ЗРК С-400 «Триумф». Фото © Telegram / Минобороны России

Работа ЗРК С-400 «Триумф». Фото © Telegram / Минобороны России

И пока Россия совершенствует неуязвимые для ПВО маневрирующие гиперзвуковые комплексы и межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями, ложными целями и активными помехами на финальном участке пути, американские законодатели бьют тревогу из-за устаревшего ядерного арсенала США. Так, в 2024 году член комитета Сената по вооружённым силам Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер назвали сложившуюся ситуацию опасной для Штатов.

«Американские ядерные вооружения опасно устарели. <…> Кремль может похвастаться преимуществом десять к одному над США в тактическом ядерном оружии малой дальности, а также в межконтинентальных ядерных ракетах и крылатых ракетах», — написали они в колонке для WSJ.

Где будут размещены B61-13, пока не известно. Предшественница бомбы в лице B61-12 базируется в том числе на американских авиабазах в Европе: Kleine Brogel (Бельгия), Volkel (Нидерланды), Ghedi и Aviano (Италия), Büchel (Германия). Именно там в ближайшие годы могут появиться и B61-13. Очевидно, что эти государства станут первыми целями для гиперзвукового «Орешника» в случае попытки Штатов бросить России ядерный вызов.

Пародия на «Орешник». Что известно про первый наземный гиперзвук США «Тёмный орёл»
Пародия на «Орешник». Что известно про первый наземный гиперзвук США «Тёмный орёл»
Авторы
Илья Пушкарев
Илья Пушкарев
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