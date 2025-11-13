Россия и США
13 ноября, 01:28

Рубио: Испытание ядерного потенциала США включает системы доставки

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Hallor

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает и системы доставки. По словам главы внешнеполитического ведомства, решение американского лидера связано с необходимостью убедиться в безопасности ядерного арсенала страны.

«Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», — сказал он в беседе с журналистами.

Пролетела вдвое меньше «Буревестника»: США испытали ракету Minuteman с ядерным потенциалом
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил ключевым ведомствам подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний. Министр обороны Андрей Белоусов в своём докладе главе государства указал, что США отработали ядерный удар по России на учениях, и назвал целесообразной немедленную подготовку Москвы к проведению собственных испытаний.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
