Рубио: Испытание ядерного потенциала США включает системы доставки
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Hallor
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает и системы доставки. По словам главы внешнеполитического ведомства, решение американского лидера связано с необходимостью убедиться в безопасности ядерного арсенала страны.
«Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», — сказал он в беседе с журналистами.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил ключевым ведомствам подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний. Министр обороны Андрей Белоусов в своём докладе главе государства указал, что США отработали ядерный удар по России на учениях, и назвал целесообразной немедленную подготовку Москвы к проведению собственных испытаний.
