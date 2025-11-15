Трамп сообщил, что США «довольно скоро» проведут ядерные испытания

Администрация США намерена в ближайшее время провести ядерные испытания. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, не уточнив, будут ли они натурными.

«Мы проведём ядерные испытания, поскольку другие люди проводят», — заявил республиканец, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта во время следования в штат Флорида.

По словам хозяина Белого дома, ядерные испытания будут проведены «довольно скоро». Однако на вопрос о детализации — будет ли осуществлён взрыв ядерной боеголовки — он ответил уклончиво. Трамп сказал, что не хотел бы говорить об этом.

Ранее появилась информация, что представители американской администрации пытаются убедить президента США отказаться от проведения испытаний ядерного оружия. Министр энергетики Крис Райт, руководитель Национального управления ядерной безопасности Брэндон М. Уильямс и эксперты Национальных лабораторий США готовятся представить Белому дому аргументы о нецелесообразности детонации ядерных боеголовок. Инициатива возникла после заявления Трампа от 30 октября, где он распорядился начать испытания «на равных» с другими государствами, которые, по его утверждению, уже реализуют подобные программы. Специалисты собираются детально обосновать свою позицию против возобновления ядерных испытаний.