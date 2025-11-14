У США уйдут годы на организацию ядерных испытаний, заявил политолог

Американист и политолог Малек Дудаков поделился своими соображениями относительно возможного возобновления ядерных испытаний в США. По словам эксперта, очевидно, что Соединённые Штаты в значительной степени растеряли необходимый опыт, технические навыки и знания для оперативной организации подобных мероприятий.

В связи с этим, считает аналитик, США потребуется значительное время для проведения серьёзных ядерных испытаний, хотя лабораторные исследования вполне возможны. Дудаков подчеркнул, что заявления госсекретаря США Марко Рубио о необходимости проверки боеготовности и функциональности американского ядерного арсенала, вполне обоснованы.

Специалист в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что американцам следует сосредоточиться на испытаниях не самого ядерного оружия, а средств его доставки, чтобы оценить их возможности. Кроме того, необходим тщательный аудит, который, возможно, и станет финальной точкой в этом вопросе, заключил эксперт.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что анонсированные президентом Трампом ядерные испытания включают в себя проверку как самого оружия, так и средств его доставки. По его словам, это решение принято с целью обеспечения гарантированной безопасности американского ядерного арсенала.