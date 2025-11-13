Госдеп США внезапно удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году

Госдепартамент США удалил из своих онлайн-архивов документы, касающиеся риска ядерной войны с СССР во время учений НАТО в 1983 году. Информацию об исчезновении исторических материалов опубликовала газета Washington Post.

Согласно изданию, ведомство обязано по закону публиковать полную историю внешней политики США за предшествующие 30 лет в серии «Международные отношения США». Однако в январе 2024 года при переиздании тома об администрации 40-го президента США Рональда Рейгана с сайта исчезли 15 страниц, посвящённых учению Able Archer 83.

На удалённых страницах содержались документы, включая предупреждение директора разведывательного управления Минобороны США о том, что эти учения приблизили мир к ядерной войне сильнее, чем предполагалось. Госдеп не предоставил объяснений причин изъятия этих материалов из публичного доступа.

Ранее в институте теоретической физики в Швеции заявили, что за ядерными испытаниями СССР и США в XX веке могли наблюдать инопланетные цивилизации. Учёные в период с 1949 по 1957 годы зафиксировали до 100 тысяч аномальных световых вспышек.