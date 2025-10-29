Инопланетяне могли наблюдать за ядерными испытаниями США и СССР

Зарубежные средства массовой информации выдвинули гипотезу о том, что ядерные испытания Соединённых Штатов и Советского Союза в XX веке могли привлечь внимание внеземных цивилизаций. К такому заключению, как передаёт Daily Mail, пришла доктор Беатрис Вильярроэль, представляющая Северный институт теоретической физики в Швеции.

Учёный проанализировала многочисленные аномальные световые вспышки, зафиксированные в период с 1949 по 1957 год, которые не нашли объяснения в рамках современных научных представлений. По мнению исследователя, эти явления могут свидетельствовать о внеземном происхождении.

Основанием для подобных выводов послужили архивные материалы Калифорнийской обсерватории, где было обнаружено до 100 тысяч необъяснимых световых аномалий. Доктор Вильярроэль допустила, что в период холодной войны Землю могли посещать представители инопланетных цивилизаций, проявлявшие особый интерес к ядерной деятельности человечества.

Ранее исследователь Майкл Салла, специализирующийся на внеземных явлениях, рассказал, где могут находиться базы инопланетян на Земле. По его словам, если пришельцы действительно тайно пребывают на нашей планете, то их базы могут располагаться глубоко под водой вблизи Багамских островов в Атлантическом океане.