Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна спровоцировала широкий общественный резонанс, опубликовав секретные материалы об одном из самых известных политических преступлений в истории США — убийстве президента Джона Кеннеди.

«Следующий доклад об убийстве Джона Кеннеди был предоставлен мне послом из России и теперь доступен американской общественности по ссылке ниже. Эти документы не были отредактированы, не были изменены или подделаны, но представлены в том виде, в котором их мне передали», — написала Луна в соцсети X.

Объёмный массив в около 300 страниц включает уникальные исторические документы, среди которых телеграммы советского посла Анатолия Добрынина и служебные записки высших государственных деятелей СССР. При этом, архивная служба США не смогла помочь с загрузкой материалов из-за текущего шатдауна.

Ключевой документ — записка от руководителей советских спецслужб о разоблачении домыслов американской прессы относительно возможной причастности СССР к трагическим событиям 1963 года.

Напомним, что материалы об убийстве Джона Кеннеди были переданы американской стороне 15 октября. Для этого Луна прибыла в резиденцию посла России в США Александра Дарчиева. Она подчеркнула, что Конгресс ранее пытался заполучить документы в 90-х годах, но ему отказали.