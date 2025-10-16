Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

16 октября, 15:41

В США опубликовали рассекреченные СССР документы об убийстве Кеннеди

Обложка © ТАСС / RMB / АР

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна спровоцировала широкий общественный резонанс, опубликовав секретные материалы об одном из самых известных политических преступлений в истории США — убийстве президента Джона Кеннеди.

«Следующий доклад об убийстве Джона Кеннеди был предоставлен мне послом из России и теперь доступен американской общественности по ссылке ниже. Эти документы не были отредактированы, не были изменены или подделаны, но представлены в том виде, в котором их мне передали», написала Луна в соцсети X.

Объёмный массив в около 300 страниц включает уникальные исторические документы, среди которых телеграммы советского посла Анатолия Добрынина и служебные записки высших государственных деятелей СССР. При этом, архивная служба США не смогла помочь с загрузкой материалов из-за текущего шатдауна.

Ключевой документ — записка от руководителей советских спецслужб о разоблачении домыслов американской прессы относительно возможной причастности СССР к трагическим событиям 1963 года.

Напомним, что материалы об убийстве Джона Кеннеди были переданы американской стороне 15 октября. Для этого Луна прибыла в резиденцию посла России в США Александра Дарчиева. Она подчеркнула, что Конгресс ранее пытался заполучить документы в 90-х годах, но ему отказали.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
