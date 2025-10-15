Посол России в США передал конгрессвуман Луне документы об убийстве Кеннеди
Джон Кеннеди в 1960 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gallery 73
Посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы Правительства РФ об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Луна отметила, что её офис получил сообщение от российского посольства о передаче документов.
«Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения», прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию», — приводится сообщение в телеграм-канале дипмиссии.
В соцсети X перед встречей конгрессвумен отметила, что обнародует эти материалы после получения. Она подчеркнула, что Конгресс ранее пытался заполучить документы в 90-х годах, но ему отказали. Теперь, по её словам, впервые в истории появится доступ к таким материалам.
В марте 2025 года США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди. Эта публикация стала возможной благодаря директиве Дональда Трампа от 17 марта. Несмотря на обещания рассекретить материалы ещё в 2017 году, как Трамп, так и его предшественник Джо Байден откладывали этот шаг, ссылаясь на потенциальный ущерб для национальных интересов и международных отношений.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.