Посол России в США передал конгрессвуман Луне документы об убийстве Кеннеди

Посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы Правительства РФ об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Луна отметила, что её офис получил сообщение от российского посольства о передаче документов.

«Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения», прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию», — приводится сообщение в телеграм-канале дипмиссии.

В соцсети X перед встречей конгрессвумен отметила, что обнародует эти материалы после получения. Она подчеркнула, что Конгресс ранее пытался заполучить документы в 90-х годах, но ему отказали. Теперь, по её словам, впервые в истории появится доступ к таким материалам.

В марте 2025 года США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди. Эта публикация стала возможной благодаря директиве Дональда Трампа от 17 марта. Несмотря на обещания рассекретить материалы ещё в 2017 году, как Трамп, так и его предшественник Джо Байден откладывали этот шаг, ссылаясь на потенциальный ущерб для национальных интересов и международных отношений.