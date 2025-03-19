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18 марта, 23:51

США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди

В США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chrisdorney

В США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chrisdorney

США опубликовали документы, связанные с убийством многих политиков. На сайте национального архива появились рассекреченные записи о гибели президента Джона Кеннеди, его брата Роберта и борца за права человека Мартина Лютера Кинга.

Эта публикация стала возможной благодаря директиве Дональда Трампа от 17 марта 2025 года. Хотя власти обещали рассекретить эти материалы ещё в 2017 году, как Трамп, так и его предшественник Джо Байден откладывали этот шаг, ссылаясь на потенциальный ущерб для национальных интересов и международных отношений.

Теперь же мир увидит около 80 тысяч страниц информации, которые, по заверениям Трампа, не были подвергнуты цензуре.

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Ранее суд США обязал раскрыть иммиграционные документы принца Гарри. Причина этого шага — заявление центра Heritage Foundation, который утверждает, что принц якобы скрыл информацию о своём прошлом, связанном с наркотиками.

Артём Гапоненко
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