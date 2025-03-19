США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди

США опубликовали документы, связанные с убийством многих политиков. На сайте национального архива появились рассекреченные записи о гибели президента Джона Кеннеди, его брата Роберта и борца за права человека Мартина Лютера Кинга.

Эта публикация стала возможной благодаря директиве Дональда Трампа от 17 марта 2025 года. Хотя власти обещали рассекретить эти материалы ещё в 2017 году, как Трамп, так и его предшественник Джо Байден откладывали этот шаг, ссылаясь на потенциальный ущерб для национальных интересов и международных отношений.

Теперь же мир увидит около 80 тысяч страниц информации, которые, по заверениям Трампа, не были подвергнуты цензуре.