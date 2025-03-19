США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди
В США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chrisdorney
США опубликовали документы, связанные с убийством многих политиков. На сайте национального архива появились рассекреченные записи о гибели президента Джона Кеннеди, его брата Роберта и борца за права человека Мартина Лютера Кинга.
Эта публикация стала возможной благодаря директиве Дональда Трампа от 17 марта 2025 года. Хотя власти обещали рассекретить эти материалы ещё в 2017 году, как Трамп, так и его предшественник Джо Байден откладывали этот шаг, ссылаясь на потенциальный ущерб для национальных интересов и международных отношений.
Теперь же мир увидит около 80 тысяч страниц информации, которые, по заверениям Трампа, не были подвергнуты цензуре.
Ранее суд США обязал раскрыть иммиграционные документы принца Гарри. Причина этого шага — заявление центра Heritage Foundation, который утверждает, что принц якобы скрыл информацию о своём прошлом, связанном с наркотиками.