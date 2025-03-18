Это законно? Вместо Байдена президентские указы могли подписывать роботы

Подпись экс-президента США Джо Байдена на официальных документах могла быть подделана с помощью роборуки. К такому выводу пришла исследовательская организация Heritage Foundation, обратившая внимание, что на утверждённых политиком указах большинство подписей практически полностью идентичны вплоть до самых мелких деталей. Добиться этого можно только с применением робота, который запрограммирован на то, чтобы воспроизводить один и тот же росчерк.

Особое внимание привлекло то, что такой «типовой автограф» был обнаружен даже на указе о помиловании сына политика, Хантера Байдена, который ранее был фигурантом двух уголовных дел. Телеканал Fox News отметил, что это усиливает опасения относительно состояния здоровья бывшего президента и того, действительно ли он лично отдавал распоряжения о подписании документов.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что такие указы являются «недействительными и не имеющими юридической силы». Этот случай вызвал широкий резонанс и споры о прозрачности и подлинности процессов подписания документов в администрации Байдена.