Трамп лишил защиты Секретной службы Хантера и Эшли Байденов

Президент США Дональд Трамп решил прекратить охрану, предоставляемую Секретной службой, для детей своего экс-оппонента — Джо Байдена, а именно для Хантера и Эшли. Ранее их безопасность обеспечивалась целой командой из 18 агентов, расходы на которую покрывались за счёт налогоплательщиков.

В своём сообщении на платформе Truth Social Трамп выразил недовольство по поводу этой ситуации, отметив, что защита Хантера была чрезмерной роскошью. Он также сообщил, что Эшли Байден, получавшая охрану от 13 агентов, больше не будет иметь такой привилегии.

Согласно действующему законодательству, экс-президенты и их супруги имеют право на пожизненную охрану. Однако для близких родственников, достигших 16 лет, эта защита прекращается по истечении срока президентства.