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11 марта, 05:06

В США закрыли допуск к секретной информации для Блинкена и Салливана

В США отменили доступ к секретной информации для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и члена администрации Байдена Джейка Салливана. По словам главы национальной разведки Тулси Габбард, решение принял действующий президент Дональд Трамп.

В список лиц, лишившихся доступа, также попала Лиза Монако, бывшая заместитель генерального прокурора США. Всего более 50 человек потеряли возможность работать с секретными данными. Эти люди ранее высказывались о связи России с делом Хантера Байдена, сыном экс-президента, уточнила Габбард.

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Напомним, Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным чиновников экс-администрации в феврале. В тот же месяц допуск закрыли для бывшего президента Джо Байдена.

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Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Лия Мурадьян
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