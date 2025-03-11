В США закрыли допуск к секретной информации для Блинкена и Салливана
В США отменили доступ к секретной информации для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и члена администрации Байдена Джейка Салливана. По словам главы национальной разведки Тулси Габбард, решение принял действующий президент Дональд Трамп.
В список лиц, лишившихся доступа, также попала Лиза Монако, бывшая заместитель генерального прокурора США. Всего более 50 человек потеряли возможность работать с секретными данными. Эти люди ранее высказывались о связи России с делом Хантера Байдена, сыном экс-президента, уточнила Габбард.
Напомним, Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным чиновников экс-администрации в феврале. В тот же месяц допуск закрыли для бывшего президента Джо Байдена.
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