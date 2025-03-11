В США закрыли допуск к секретной информации для Блинкена и Салливана

В США отменили доступ к секретной информации для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и члена администрации Байдена Джейка Салливана. По словам главы национальной разведки Тулси Габбард, решение принял действующий президент Дональд Трамп.

В список лиц, лишившихся доступа, также попала Лиза Монако, бывшая заместитель генерального прокурора США. Всего более 50 человек потеряли возможность работать с секретными данными. Эти люди ранее высказывались о связи России с делом Хантера Байдена, сыном экс-президента, уточнила Габбард.