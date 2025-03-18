«Чистое безумие»: Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в нарушении Конституции США
Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в нарушении Конституции США из-за запрета RT
Такер Карлсон и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy, ArChe1993
Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за запрет вещания российского информагентства RT. Телеведущий обвинил бывшего американского лидера в нарушении Конституции.
«Это же чистое безумие. Они могут сколько угодно называть Россию «плохой» или людей «агентами Путина». Мне лично всё равно. Но они не имеют права отменять Конституцию. Это не их прерогатива. Она существовала до того, как они пришли к власти, и, надеюсь, будет существовать долгое время после того, как они уйдут», — подчеркнул Карлсон.
Ранее Такер Карлсон раскритиковал американских русофобов, считающих Россию «бензоколонкой». В частности, он назвал «клоуном с низким IQ» покойного сенатора Джона Маккейна. Кроме того, журналист заявил, что США уничтожили Украину ради войны с Россией.