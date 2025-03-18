«Чистое безумие»: Такер Карлсон обвинил Джо Байдена в нарушении Конституции США

«Это же чистое безумие. Они могут сколько угодно называть Россию «плохой» или людей «агентами Путина». Мне лично всё равно. Но они не имеют права отменять Конституцию. Это не их прерогатива. Она существовала до того, как они пришли к власти, и, надеюсь, будет существовать долгое время после того, как они уйдут», — подчеркнул Карлсон.