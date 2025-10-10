Нобелевский комитет ведёт расследование утечки имени лауреата премии мира

Норвежский нобелевский комитет проводит проверку возможного разглашения имени будущего обладателя премии мира. Согласно источникам газеты Financial Times (FT), подозрения возникли из-за резкого скачка ставок на платформе прогнозов Polymarket накануне объявления лауреата в 2025 году.

До начала церемонии имя лауреата премии было традиционно покрыто завесой тайны, однако примерно за сутки до официального награждения коэффициенты на победу венесуэльской оппозиционерки Марии Корине Мачадо резко возросли с менее чем четырёх процентов до тридцати двух. По данным FT, ранее никто из наблюдателей или журналистов не называл её фаворитом среди претендентов на награду.

Всего в списке номинантов значились 338 кандидатур, включающих 244 отдельных лица и 94 организации. Помимо Мачадо, сообщалось о выдвижении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, экологической активистки из Швеции Греты Тунберг, Всемирной организации здравоохранения и генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.

Ранее Life.ru рассказывал, что Нобелевскую премию мира в 2025 году присудили венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Она родилась в семье очень богатого бизнесмена, сколотившего своё состояние на металлургии и энергетике. Всю молодость она проучилась в частных школах в США и Европе.