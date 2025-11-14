Чиновники в США попытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний

Представители американской администрации пытаются убедить президента Дональда Трампа отказаться от проведения испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники в правительственных кругах.

Согласно полученным сведениям, министр энергетики Крис Райт, руководитель Национального управления ядерной безопасности Брэндон М. Уильямс и эксперты Национальных лабораторий США готовятся представить Белому дому аргументы о нецелесообразности детонации ядерных боеголовок. Инициатива возникла после заявления Трампа от 30 октября, где он распорядился начать испытания «на равных» с другими государствами, которые, по его утверждению, уже реализуют подобные программы. Источники телеканала подчёркивают, что специалисты собираются детально обосновать свою позицию против возобновления ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют проведение субкритических испытаний ядерного оружия, которые исключают возникновение цепной ядерной реакции. Предстоящие испытания направлены на тестирование отдельных компонентов систем без осуществления полноценного взрыва.