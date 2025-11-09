Песков подтвердил, что ни Россия, ни Китай не проводят ядерные испытания

Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о возможных американских тестах.

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», — сказал он.

Информация о ядерных испытаниях касается только других стран, а Россия с Китаем в этом направлении никаких действий не предпринимают. До этого президент США Дональд Трамп объявил о планах начать испытания американского ядерного оружия, ссылаясь на тесты, проводимые другими странами.