9 ноября, 11:11

Песков подтвердил, что ни Россия, ни Китай не проводят ядерные испытания

Обложка © Life.ru

Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о возможных американских тестах.

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», — сказал он.

Информация о ядерных испытаниях касается только других стран, а Россия с Китаем в этом направлении никаких действий не предпринимают. До этого президент США Дональд Трамп объявил о планах начать испытания американского ядерного оружия, ссылаясь на тесты, проводимые другими странами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил лишь проработать вопрос целесообразности возобновления ядерных испытаний, но не давал указаний начинать их подготовку. Речь шла именно о рассмотрении возможности, а не о непосредственных действиях. Слова президента США Дональда Трампа о планах возобновления ядерных испытаний вызвали волну обеспокоенности в мире. Это заявление может быть не столько военной инициативой, сколько инструментом давления на Москву и Пекин.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
