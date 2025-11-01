Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 05:03

Трампа после слов о ядерных испытаниях заподозрили в попытке шантажа РФ и КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Joshua Sukoff

Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызвали новую волну тревоги в мире. Как пишет Financial Times, громкое заявление американского лидера может быть не столько военной инициативой, сколько инструментом давления на Москву и Пекин.

По данным FT, этот шаг противоречит всем прежним заявлениям Трампа о важности переговоров по денуклеаризации и выглядит как резкий разворот в его политике. Эксперты считают, что реальное проведение испытаний может занять месяцы и, вероятно, пройдёт на полигоне в Неваде, где последние ядерные взрывы прогремели в 1992 году. В конгрессе уже заговорили о риске новой гонки вооружений, а в самом штате Невада опасаются последствий радиации и экологической катастрофы.

Ядерный полигон в Неваде стал «кучей ржавчины» и не сможет быстро выполнить приказ Трампа
Ядерный полигон в Неваде стал «кучей ржавчины» и не сможет быстро выполнить приказ Трампа

Ранее Life.ru писал, что конгрессмены из Невады выступили против ядерных планов Дональда Трампа. Сенатор Джеки Розен назвала идею президента опасной и ненужной, отметив, что ядерный арсенал США ежегодно проходит проверки. А член палаты представителей Дина Титус пообещала внести законопроект, который заблокирует любые попытки возобновить испытания.

Финский политолог объяснил заявление Трампа о ядерных испытаниях завистью к Путину
Финский политолог объяснил заявление Трампа о ядерных испытаниях завистью к Путину

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar