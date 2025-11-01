Трампа после слов о ядерных испытаниях заподозрили в попытке шантажа РФ и КНР

Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний вызвали новую волну тревоги в мире. Как пишет Financial Times, громкое заявление американского лидера может быть не столько военной инициативой, сколько инструментом давления на Москву и Пекин.

По данным FT, этот шаг противоречит всем прежним заявлениям Трампа о важности переговоров по денуклеаризации и выглядит как резкий разворот в его политике. Эксперты считают, что реальное проведение испытаний может занять месяцы и, вероятно, пройдёт на полигоне в Неваде, где последние ядерные взрывы прогремели в 1992 году. В конгрессе уже заговорили о риске новой гонки вооружений, а в самом штате Невада опасаются последствий радиации и экологической катастрофы.