Ядерный полигон в Неваде стал «кучей ржавчины» и не сможет быстро выполнить приказ Трампа

Возобновление полномасштабных ядерных испытаний в Соединённых Штатах – задача не из быстрых, на которую могут уйти годы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на мнение экс-сотрудников ядерного полигона в Неваде, который превратился в «кучу ржавчины».

Заявление американского президента Дональда Трампа о незамедлительном возобновлении испытаний вызвало у экспертов «недоумение и тревогу». По их словам, за более чем три десятилетия отсутствия реальных взрывов, США утратили необходимый опыт. Сейчас ядерные тесты проводятся посредством компьютерного моделирования или в формате субкритических испытаний, представляющих собой, неядерные взрывные эксперименты.

Более того, кадровый дефицит – ещё одна серьёзная проблема: многие квалифицированные сотрудники ушли или были уволены, а оставшиеся не получают заработную плату.