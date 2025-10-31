Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:43

Ядерный полигон в Неваде стал «кучей ржавчины» и не сможет быстро выполнить приказ Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Возобновление полномасштабных ядерных испытаний в Соединённых Штатах – задача не из быстрых, на которую могут уйти годы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на мнение экс-сотрудников ядерного полигона в Неваде, который превратился в «кучу ржавчины».

Заявление американского президента Дональда Трампа о незамедлительном возобновлении испытаний вызвало у экспертов «недоумение и тревогу». По их словам, за более чем три десятилетия отсутствия реальных взрывов, США утратили необходимый опыт. Сейчас ядерные тесты проводятся посредством компьютерного моделирования или в формате субкритических испытаний, представляющих собой, неядерные взрывные эксперименты.

Более того, кадровый дефицит – ещё одна серьёзная проблема: многие квалифицированные сотрудники ушли или были уволены, а оставшиеся не получают заработную плату.

Ядерный полигон США в Неваде назвали кучей ржавчины
Ядерный полигон США в Неваде назвали кучей ржавчины

Напомним, Дональд Трамп отдал распоряжение о немедленном возобновлении испытаний ЯО, заявив о необходимости действовать «на равных» с другими ядерными державами. Приказ последовал после объявления президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью. Решение Трампа вызвало резкую критику, эксперты оценивают его как безрассудный шаг. А Песков объяснил, что испытания «Буревестника» не подпадают под ядерные.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • «Буревестник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar