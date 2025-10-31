Ядерный полигон в Неваде стал «кучей ржавчины» и не сможет быстро выполнить приказ Трампа
Возобновление полномасштабных ядерных испытаний в Соединённых Штатах – задача не из быстрых, на которую могут уйти годы. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на мнение экс-сотрудников ядерного полигона в Неваде, который превратился в «кучу ржавчины».
Заявление американского президента Дональда Трампа о незамедлительном возобновлении испытаний вызвало у экспертов «недоумение и тревогу». По их словам, за более чем три десятилетия отсутствия реальных взрывов, США утратили необходимый опыт. Сейчас ядерные тесты проводятся посредством компьютерного моделирования или в формате субкритических испытаний, представляющих собой, неядерные взрывные эксперименты.
Более того, кадровый дефицит – ещё одна серьёзная проблема: многие квалифицированные сотрудники ушли или были уволены, а оставшиеся не получают заработную плату.
Напомним, Дональд Трамп отдал распоряжение о немедленном возобновлении испытаний ЯО, заявив о необходимости действовать «на равных» с другими ядерными державами. Приказ последовал после объявления президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью. Решение Трампа вызвало резкую критику, эксперты оценивают его как безрассудный шаг. А Песков объяснил, что испытания «Буревестника» не подпадают под ядерные.
