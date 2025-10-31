Россия и США
31 октября, 04:02

Ядерный полигон США в Неваде назвали кучей ржавчины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / overcrew

Бывшие сотрудники американского военного полигона в штате Невада заявили, то там невозможно провести физические ядерные испытания из-за износа оборудования. Об этом пишет газета Washington Post.

Экс-чиновник в ядерной сфере Пол Дикман, участвовавший в нескольких испытаниях отметил, что кадровый вопрос остаётся серьёзной проблемой. Он подчеркнул, что руководители испытаний не бюрократы, а специалисты с большим практическим опытом.

Последние подземные ядерные испытания на полигоне прошли в сентябре 1992 года.

Люди, недавно побывавшие на полигоне, описывают оборудование для прокладки туннелей как «кучу ржавчины». Несколько бывших чиновников считают, что на ремонт и восстановление полигона может уйти несколько лет.

Вэнс объяснил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами с соответствующими программами и обещал запустить процесс немедленно. При этом политик отказался отвечать на вопрос о начале испытаний.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

