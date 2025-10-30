Россия и США
30 октября, 10:25

Испытания «Буревестника» не подпадают под ядерные, заверил Песков

Обложка © GigaChat

Проведённые Россией испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой не относятся к категории ядерных (запрещённых международными договорами). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие высказывания американской стороны.

«Если каким-то образом [Трампом] имеется в виду испытание «Буревестника» (как проведённое некоей страной ядерное испытание. — Прим. Life.ru), то это не является ядерным испытанием ни коим образом», — указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что все страны развивают свои оборонные системы, но подобные испытания не могут квалифицироваться как ядерные.

Ранее сообщалось, что российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой рассматривается как система, способная изменить стратегический баланс сил. Президент США Дональд Трамп подтвердил ведение переговоров с Россией по вопросам ядерного разоружения, одновременно заявив о возможности возобновления ядерных испытаний на действующих полигонах страны. Трамп пообещал представить подробные планы Вашингтона в данной сфере, акцентируя необходимость сохранения паритета в условиях глобальной безопасности.

Анастасия Никонорова
