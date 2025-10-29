В «Буревестнике» увидели угрозу неприкосновенности территории США

Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой представляет серьёзный вызов системе безопасности Соединённых Штатов. Как сообщает Asia Times, это оружие способно подорвать традиционную неприкосновенность американской территории и поставить под сомнение гарантии безопасности, которые Вашингтон предоставляет своим союзникам.

«Проведённое Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времён холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США», — говорится в публикации.

Эксперты обращают внимание, что создание эффективной системы противоракетной обороны против подобного оружия потребует от США колоссальных финансовых затрат без гарантий успеха. Ракета с ядерной силовой установкой обладает практически неограниченной дальностью полёта и способна обходить существующие системы ПВО и ПРО. Это заставляет пересматривать традиционные подходы к стратегической безопасности и сдерживанию.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества. По его словам, это прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке. Ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки, в 1000 раз меньше, также ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд», отметил глава государства.