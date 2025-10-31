Финский политолог объяснил заявление Трампа о ядерных испытаниях завистью к Путину

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о намерении немедленно начать ядерные испытания, что, по мнению финского политолога Йохана Бекмана, продиктовано личными амбициями и завистью к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Я думаю, что это так называемое заявление о ядерных испытаниях связано с другими заявлениями Трампа. И в основном это обосновывается на его эгоизме и личности. Он очень завидует Путину, он хочет быть, как Путин», — заявил Бекман в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, американский президент США стремится подражать российскому лидеру не только в риторике, но и в символах власти.

У Путина есть единый народ и высокие рейтинги, а у Трампа нет. Недавно появились новости, что Трамп хочет построить новый зал возле Белого дома — он завидует Георгиевскому залу в Кремле Йохан Бекман финский политолог

Бекман считает, что заявление о ядерных испытаниях — это попытка Трампа придать себе вес на мировой арене и показать США как «великую державу, такую же, как Россия». При этом, добавил эксперт, реальных предпосылок к проведению испытаний может и не быть: «Он очень много говорит, а вот будут ли действительно испытания — это вряд ли».

Финская газета Helsingin Sanomat ранее предположила, что заявление Дональда Трампа может быть направлено на привлечение внимания Владимира Путина. Издание отметило, что слова американского лидера прозвучали вскоре после сообщения российского президента об успешном испытании подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем.