«Не хватало драйва»: Депутат из Финляндии шокировала страну рассказом о тёмном прошлом

Финский парламент потрясла личная откровенность депутата Анны Контулы. В интервью изданию Helsingin Sanomat она призналась, что в юности подрабатывала в эскорте.

По словам политика, ей не хватало «драйва и ярких ощущений». К работе в этой сфере её также подтолкнули финансовые трудности.

«Я начала в 16 лет. Первый период длился около двух лет, пока я не вышла замуж», — рассказала Контула.

После развода женщина снова вернулась к этой деятельности. С 2011 года Контула занимает место в парламенте. Признание депутата стало настоящей сенсацией в финских СМИ. В обществе развернулась бурная дискуссия: одни осуждают Контулу за «неподобающий» опыт, другие поддерживают за откровенность. Несмотря на резонанс, сама депутат подчеркнула, что не намерена строить карьеру дальше и покинет парламент после нынешнего срока.