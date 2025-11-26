Фонд «Защитники Отечества» будет сотрудничать с Федерацией профсоюзов России

Фонд «Защитники Отечества» и Федерация независимых профсоюзов России подписали соглашение о сотрудничестве. Это объединение усилий направлено на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей.

Документ создаст правовую основу для комплексной защиты социально-трудовых прав защитников. Соглашение позволит организовать адаптацию и сопровождение демобилизованных участников спецоперации на предприятиях. Также планируются активные действия через сеть первичных профсоюзных организаций.

На встрече статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым обсудили вопросы улучшения трудового законодательства для поддержки ветеранов СВО.

«Уверена, совместная работа позволит нам обмениваться опытом и ресурсами, а также решать важные вопросы. Основные направления — это социальная поддержка ветеранов, трудоустройство, профессиональное обучение, юридическая помощь и санаторно-курортное лечение», — отметила Анна Цивилёва.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье открыли первый муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества». Он будет обслуживать ветеранов специальной военной операции из Реутова, Балашихи, Люберец и Королёва. Это улучшит доступ к помощи ветеранам и их семьям.