Набсовет фонда «Защитники Отечества» поддержал открытие отделений в ДНР, ЛНР и Подмосковье

На заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» 20 октября предложили открыть новые отделения в ДНР, ЛНР и Московской области.

На встрече присутствовали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и другие члены совета.

Сергей Кириенко сообщил о положительных результатах работы фонда. Он ссылался на опросы, которые показывают, что число ветеранов, у которых есть социальные координаторы, возросло до 87%. При этом около 80% ветеранов высоко оценивают работу этих координаторов.

Кириенко также поддержал идею открыть новые отделения фонда в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Московской области. Это поможет ветеранам, которые живут в удалённых населённых пунктах. Он предложил создать выездные офисы, чтобы координаторы могли легче работать с ветеранами в разных регионах.

Анна Цивилёва, председатель фонда, предложила расширить помощь для ветеранов, которые, несмотря на тяжёлые ранения, продолжают служить в Министерстве обороны. Она отметила, что активные военнослужащие с инвалидностью также смогут получать поддержку от государства, такую как технические средства реабилитации, спортивные протезы и адаптированную одежду.

