Охлобыстин и Народный фронт подарили багги медику, спасшему тысячу солдат

Народный фронт подарил эвакуационный багги военному медику Арслану с позывным Кэп, который спас жизни тысячи бойцов в зоне специальной военной операции. Подарок торжественно вручили изобретатель Эдуард Мымрин и актёр Иван Охлобыстин.

Народный фронт передал медику СВО новый багги. Видео © Предоставлено Life.ru

Арслан, бывший сварщик, попал в эвакуационную группу после успешного спасения раненого на второй день службы. С 2023 года он вывозит бойцов с поля боя, получив семь ранений. Последнее было особенно тяжёлым — осколок перебил ногу в двух местах, а его багги сгорел дотла.

«У меня было четыре багги и все сгорели. На первом мы на разведку заходили и подорвались на мине, второй – подбил дрон-камикадзе. Остальные — то под миномёт попали, то осколками посекло», – рассказал Кэп.

Народный фронт передал медику СВО новый багги. Фото © Предоставлено Life.ru

Охлобыстин подчеркнул важность поддержки военных, отметив, что сейчас происходят судьбоносные события. Арслан рассказал, что эвакуационные бригады — особая цель для вражеских дронов, но он продолжает спасать жизни. Кэп поблагодарил тыл за поддержку.

Народный фронт в рамках фонда «Всё для Победы!» уже закупил свыше 180 наземных автомобилей, более 100 единиц мототехники и тысячи медицинских носилок. Сбор средств на помощь военным медикам продолжается на сайте фонда.