«Это мой долг»: Пожарный из Казани посвятил себя работе с детьми после возвращения с фронта

Житель Казани Кирилл Дмитриев всю свою жизнь посвятил помощи другим. Он служил в МЧС, участвовал в спасательных операциях, прошёл через мобилизацию и службу в зоне специальной военной операции (СВО), а сегодня снова в строю, только теперь в мирной жизни. О пути Дмитриева Life.ru рассказали в Народном фронте.

Кирилл Дмитриев о письмах детей бойцам СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

Дмитриев готовился отправиться на фронт в 2022. Он понимал, что его знания и умения нужны на линии боевого соприкосновения.

У меня вся жизнь как режим ЧС. Когда возникает чрезвычайная ситуация, ты должен быть на месте. Я увидел, в каком состоянии находятся города, как не хватает специалистов. Я умею организовывать, умею работать руками, я чувствовал, что просто обязан быть там. Даже если бы не было повестки, я бы пошёл. Потому что это мой долг. Кирилл Дмитриев Пожарный и ветеран СВО

На передовой Дмитриев оказался в Херсонской области. Его задачей было организовывать связь между подразделениями, прокладывать проводную линию. Позже по состоянию здоровья его комиссовали. Но даже вернувшись домой, Кирилл не перестал помогать людям. Он вернулся в Казань, стал командиром аварийно-спасательного формирования и начал работать с детьми.

Сейчас пожарный посещает школы и детские сады, проводит занятия по безопасности, рассказывает о профессии спасателя и вдохновляет детей своим примером. Кроме того, он активно сотрудничает с волонтёрами, поддерживающими бойцов спецоперации, и сам нередко участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов.

По его словам, школьники не хотят просто слушать лекции. Ребята хотят говорить, спрашивать, удивляться. Поэтому ветеран не читает из учебника, а ведёт диалог, отвечая на вопросы детей.

«Я подумала, когда вырасту, пойду в МЧС и буду тренировать собак. Потому что я очень люблю собак. А Кирилл Николаевич рассказал, что можно помогать по-разному, не только тушить пожары, но и спасать по-другому. И я теперь об этом думаю всерьёз», — поделилась школьница Райана Миниханова.

Народный фронт поддерживает ветеранов и помогает участникам СВО. Оказать посильную помощь бойцам и перечислить средства, чтобы помочь военным подразделениям, можно на сайте «Всё для Победы!». На перечисленные средства закупаются техника, амуниция и всё необходимое для фронта.