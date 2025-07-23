Система помощи героям: Как в Петербурге заботятся о ветеранах СВО
В Петербурге создали эффективную систему поддержки ветеранов СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
В Петербурге создана одна из самых эффективных в России систем помощи участникам СВО и их семьям. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, подчеркнувший важность постоянной поддержки бойцов и ветеранов.
В Петербурге рассказали о поддержке бойцов СВО. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Инженер IT-отдела «Дирекции по управлению спортивными сооружениями» Родион Фёдоров поделился с телеканалом «Санкт-Петербург» впечатлениями от первой поездки на велосипеде после ранения.
«Шикарные ощущения, просто прекрасные, физических усилий почти нет, это больше отдых даже», — сказал он. По информации издания, Фёдоров служил на Луганском направлении, где работал с дронами, а после ранения и реабилитации устроился на стадион «Петровский».
Автослесарь «Дирекции по управлению спортивными сооружениями Санкт-Петербурга» Денис Голубев рассказал, что после лечения ранения также смог найти работу рядом с любимым футболом. Он признался, что болеет за «Зенит» и рад возможности ремонтировать технику на стадионе.
Коллеги отмечают, что бывшие военные отличаются сильным характером, умением работать в команде и быстро принимать решения.
«По поручению Александра Дмитриевича Беглова все стараются помогать ребятам, которые вернулись из зоны СВО. Это цель, которая необходима для каждого человека, который может чем-то быть полезным», — подчеркнул директор СПб ГАУ «Дирекции по управлению спортивными сооружениями Санкт-Петербурга» Игорь Васильев.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге открылся Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Там ежегодно выпускают более 500 высокотехнологичных протезов. В ближайшее время производственные мощности увеличатся почти втрое.