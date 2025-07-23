Система помощи героям: Как в Петербурге заботятся о ветеранах СВО

В Петербурге создана одна из самых эффективных в России систем помощи участникам СВО и их семьям. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, подчеркнувший важность постоянной поддержки бойцов и ветеранов.

В Петербурге рассказали о поддержке бойцов СВО. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Инженер IT-отдела «Дирекции по управлению спортивными сооружениями» Родион Фёдоров поделился с телеканалом «Санкт-Петербург» впечатлениями от первой поездки на велосипеде после ранения.

«Шикарные ощущения, просто прекрасные, физических усилий почти нет, это больше отдых даже», — сказал он. По информации издания, Фёдоров служил на Луганском направлении, где работал с дронами, а после ранения и реабилитации устроился на стадион «Петровский».

Автослесарь «Дирекции по управлению спортивными сооружениями Санкт-Петербурга» Денис Голубев рассказал, что после лечения ранения также смог найти работу рядом с любимым футболом. Он признался, что болеет за «Зенит» и рад возможности ремонтировать технику на стадионе.

Коллеги отмечают, что бывшие военные отличаются сильным характером, умением работать в команде и быстро принимать решения.

«По поручению Александра Дмитриевича Беглова все стараются помогать ребятам, которые вернулись из зоны СВО. Это цель, которая необходима для каждого человека, который может чем-то быть полезным», — подчеркнул директор СПб ГАУ «Дирекции по управлению спортивными сооружениями Санкт-Петербурга» Игорь Васильев.