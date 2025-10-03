«Чужих детей не бывает»: Многодетная мать регулярно ездит на фронт и помогает бойцам

Многодетная мать и глава благотворительного фонда «Ева-Флоренсия» Инга Лыбо уже больше трёх лет отправляет гуманитарные грузы в новые и приграничные регионы. Она лично доставила туда свыше 100 тонн помощи. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

«Не могу не помогать – меня так воспитали. Девиз моего фонда – «Чужих детей не бывает». Теперь каждый месяц я вожу грузы как мирному населению, так и бойцам. Когда человек не один со своими бедами, с ними легче справиться», — рассказала Инга Лыбо.

В Москве ежедневно работают штабы по сбору гуманитарной помощи, куда горожане приносят продукты, одежду и лекарства. По словам директора ресурсного центра «Мосволонтёр» Александра Левита, многие москвичи делают это уже несколько лет подряд, вовлекая в добрые дела друзей и родственников. Инга Лыбо вместе с волонтёрами закупает и доставляет питьевую воду, продукты для детей, медикаменты и вещи первой необходимости. Она также плетёт маскировочные сети, собирает грузы с одеждой, обувью, обогревателями, аптечками и средствами гигиены.

Запросы на помощь она получает напрямую от подразделений. Бойцы называют её Инга Григорьевна, а сама она называет их пацанами. Для военных женщина привозит бронежилеты, разгрузки, дроны и тактическую экипировку. Одновременно поддержка оказывается роженицам, пациентам госпиталей и мирным жителям. К работе подключается вся семья: дочь помогала закупать оборудование для донецкого перинатального центра, а внук вместе с бабушкой выгружает коробки с гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось, что московская волонтёр Екатерина Фёдорова в 2023 году начала шить адаптивные подушки для госпиталя, а позже стала помогать ослепшим ветеранам СВО осваивать азбуку Брайля. Такой опыт у неё уже был — женщина воспитывает слепого сына. В одной из палат она познакомилась с бойцом из Татарстана Максимом Козиным, который, по её словам, сумел выучить весь алфавит всего за месяц.