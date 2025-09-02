Волонтёр из Москвы рассказала, как помогла ослепшему бойцу СВО вернуться к жизни
Волонтёр из Москвы Екатерина Фёдорова с 2023 года занималась пошивом адаптивных подушек для госпиталя, а затем начала посещать палаты и обучать ослепших ветеранов СВО азбуке Брайля. У женщины есть значительный опыт в этом деле: она воспитывает сына, который с рождения не видит. Однажды в одной из палат волонтёр встретила Максима Козина из Татарстана.
«От Максима такой свет исходил, он улыбался. У него кровать была заправлена с иголочки, я первый раз такое видела. Я спросила его, хочет ли он выучить азбуку Брайля. И он сказал да. Он так старался, что выучил весь алфавит за месяц, это очень быстро!» — отметила собеседница 360.ru.
На выходных женщина забирала Максима к себе домой и даже познакомила его со своей семьёй. Позже ей стало грустно от мысли, что подопечный уедет обратно, она предложила ему остаться жить вместе в Москве. Сам ветеран уверен, что именно Екатерина вернула его к жизни.
Максим освоил классический массаж и поступил в Медицинский колледж № 6 в Москве. Представители Народного фронта подарили ему массажный стол. В этом деле он добился успехов. Екатерина считает мужчину примером для других ветеранов СВО, потерявших зрение.
