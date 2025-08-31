Мессенджер MAX
31 августа, 14:41

От Авдеевки до Египта: Ветеран СВО с инвалидностью рассказал о жизни на гражданке после ранения

Ветеран СВО адаптировался к нормальной жизни на гражданке после тяжёлого ранения

Обложка © РИА «ФедералПресс» / Георгий Мясников

Ветеран СВО Евгений Рякин служил в первом стрелковом батальоне 114-й бригады первого армейского корпуса ДНР. Он участвовал в штурме так называемых Авдеевских дач, когда Армия России освобождала Авдеевку, и получил ранение. Пуля зашла сбоку и упёрлась в бронежилет с другой стороны, повредив спинной мозг. Боец ВС РФ заработал спинальную травму и теперь передвигается на коляске.

После ранения ему поставили инвалидность и отправили на реабилитацию, дали отпуск. После увольнения на гражданку Евгений обратился в Фонд «Защитники Отечества». Вместе они подготовили все необходимые заявки для получения специального автомобиля и коляски спортивного типа. Ветеран даже осуществил детскую мечту, съездил Египет посмотреть на пирамиды.

«Мир ничуть не изменился, даже с учётом того, что я в коляске. Он стал просто немного медленнее. А так — жизнь течёт, кипит, продолжается. Старшая дочь уже выпорхнула из родительского гнезда, а младшую нужно поднимать. Поэтому нельзя останавливаться и стоять на месте», — отметил он РИА «ФедералПресс».

Сегодня ветеран работает в строительной сфере, занимается проектированием объектов различного назначения. Кроме того, он участвует в соревнованиях по парабоксу и армрестлингу, ездит по разным городам России. По словам Евгения, в нашей стране «в последнее время очень много доступной среды делается».

Ранее в Подмосковье ветеран СВО решил издать сборник фронтовых историй. Книга с рассказами сослуживцев героя под названием «ПТСР team. Пехота бессмертна» должна выйти большим тиражом. В основу литературного труда легли истории из телеграм-канала, который ведёт автор сборника Павел Коломацкий.

