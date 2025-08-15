Потерявший ноги на СВО ветеран Леонид Соболев служит Отечеству даже на гражданке

Жизнь Леонида Соболева является примером настоящего защитника Отечества. Он родился в Подмосковье в августе 1987 года. После окончания школы заключил контракт с Министерством обороны, участвовал в боевых действиях в Чечне.

В апреле 2022 года, находясь в зоне СВО, Соболев получил тяжёлое ранение. Он подорвался на противотанковой мине и лишился обеих ног, однако, сумел пережить трагедию и нашёл в себе силы продолжать жить и бороться. После возвращения домой фонд «Защитники Отечества» стал для него опорой. Ветерану помогли адаптироваться к новой жизни, пройти реабилитацию, оформить необходимые документы.

В настоящее время герой активно вовлечён в общественную деятельность. Он возглавляет пушкинское отделение Ассоциации ветеранов СВО, проводит «Уроки мужества» в школах и колледжах, занимается патриотическим воспитанием молодёжи, организует сбор гуманитарной помощи и поддерживает боевых товарищей на фронте.

Ветеран боевых действий сегодня строит планы на будущее и заботится о семье. Вместе с женой Надеждой они воспитывают двух дочерей. Мужчина признаётся, что именно семья помогла ему выдержать самые трудные моменты и не замкнуться в себе. За годы службы Соболев был удостоен множества наград, однако самой важной наградой для него остаётся возможность быть нужным стране и народу.

«Когда мне было трудно, я получил помощь. Сейчас моя задача — помочь другим», — цитирует ветерана спецоперации РИАМО.